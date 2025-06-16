Война с Ираном ломает Трампу всю игру на Ближнем востоке и создает серьезные риски

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Война между Израилем и Ираном создает серьезные вызовы Трампу, пишет британская Financial Times. Основной удар пришелся на нефть — цены пошли вверх, и это ограничивает маневры Белого дома, в частности, на российском направлении.

Издание напоминает, что перед атакой Израиля ОПЕК+ неожиданно нарастила добычу нефти.

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«Это совпало с визитом Трампа в Саудовскую Аравию, где он публично хвалил кронпринца Мохаммеда бин Салмана. Эр-Рияд, в свою очередь, получил преференции в оборонной и ядерной областях. Аналитики считают, что рост добычи был выгоден Трампу — помогает одновременно сдерживать инфляцию, давить на Иран и, в теории, усиливать санкции против России», – говорится в публикации.

Но теперь, указывает британская газета, после израильского удара возникает вопрос: хватит ли этих объемов добычи, чтобы компенсировать начало роста цен и вероятную инфляцию в самих США.

«Если цены продолжат расти, Трампу, возможно, придется прибегнуть к стратегическим резервам США. Но их запасы заметно иссякли после антикризисных мер Байдена», – прогнозирует издание.

Саудовская Аравия тоже в сложной ситуации, говорится в материале. Ведь, Трамп может попросить ее добывать еще больше нефти, но это поставит Эр-Рияд в затруднительное положение. Саудиты не хотят срыва диалога с Ираном и не готовы снова идти по пути 2018 года, когда по просьбе Трампа увеличили добычу, а затем смягчили давление на Тегеран — и цены на нефть упали.

«Теперь Трамп оказался между несколькими кризисами, каждый из которых требует нефти. Простейших решений не осталось», – резюмирует Financial Times.

Помимо экономических, война Израиля с Ираном создает для Трампа и риски политико-дипломатического характера. Об этом говорится в публикации уже американского издания New York Times.

«Трамп, возможно, рассчитал, что это будет ходом на переговорном столе, — сказал Вали Наср, экс-декан Школы передовых исследований Университета Джонса Хопкинса. — Но это большая авантюра. Если США втянутся в войну, изменится вся геополитическая карта — от Парижа до Москвы, от Вашингтона до Пекина».

Наср, который работал в Госдепартаменте при Обаме, сказал, что ближайшей задачей Трампа будет предотвратить такую эскалацию. В то время как Стармер, Макрон и другие европейцы призывают к сдержанности, американский президент — единственная фигура, которая может сыграть решающую роль.

Для этого, по словам Насра, Трампу придется оказать давление не только на Иран, но и на Нетаньяху, который не оставил сомнений, что рассматривает эти удары как начало длительной операции.

По словам Насра, война в регионе перевернет внешнеполитическую повестку Трампа. Во время президентской кампании он представлял себя миротворцем на Украине и на Ближнем Востоке — цели, которые сейчас кажутся недостижимыми.

«Трамп пришел к власти, заявив, что главным геополитическим вызовом является соперничество с Китаем, — сказал Наср. — Он втягивается в конфликт, которого не хотел, по вопросу, который занимает третье или четвертое место в его списке приоритетов».

Плюс ко всему – некоторые американские аналитики предупреждают, что полномасштабное наступление Израиля может серьезно подорвать авторитет США. В отличие от ситуации несколько лет назад, когда страны Персидского залива молчаливо поддерживали удар Израиля по Ирану, рассматривая его как стратегического врага, на этот раз Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива выступили против военных действий Израиля.

«Сейчас США столкнулись с реальностью, при которой практически весь регион рассматривает своего ближайшего союзника, Израиль, как главную дестабилизирующую силу и движущую силу радикализации в регионе», — сказал Даниэль Леви, бывший израильский переговорщик, который возглавляет исследовательскую группу «U.S./Middle East Project».

Кроме того, по его словам, время нападения, за несколько дней до следующего раунда переговоров между иранскими официальными лицами и спецпосланником Трампа Уиткоффом в Омане, повышает риск того, что другие страны будут рассматривать американскую дипломатию как просто отвлекающий маневр, призванный дать израильским военным самолетам больше возможностей для неожиданного удара.

По словам Леви, если это станет общепринятым мнением, это может побудить другие страны к превентивным действиям в тех частях мира, которые не находятся в состоянии конфликта, но где они опасаются аналогичных дестабилизирующих действий со стороны США.