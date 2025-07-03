Военкор Коц отказался от любой продукции из Азербайджана

Гражданам Россия пора проявить активную политическую позицию – и перестать покупать азербайджанскую продукцию, чтобы не давать русофобам зарабатывать на российском рынке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние дни очень много прочитал воинственных комментариев со стороны российских блогеров о том, что Россия недостаточно жестко ведет себя по отношению к Азербайджану. Песков недостаточно резко выступил с осуждением, Мария Захарова вообще про какую-то дружбу там с кем-то говорит.

Слушайте, но есть вообще высокий дипломатический уровень, где заявляется то, что собственно и должно заявляться дипломатами. А есть реалии на земле. И на земле, дорогие товарищи, вот мы с вами, и я в том числе. И на рынке «Садовод» посетителей за последние дни меньше не стало.

Вот эти возмущенные люди, они все равно ходят на рынок «Садовод» или «Фуд-сити», который, как известно, принадлежит азербайджанским магнатам. Поэтому, если вы как-то настроены воинственно и хотите вот как-то показать свое отношение к этому силовому беспределу в отношении российских граждан – начните с себя.

Я вот, например, для себя решил, что я не буду покупать азербайджанские помидоры, я не буду покупать азербайджанскую продукцию и ходить на рынок, который принадлежит азербайджанскому предпринимателю. Это моя гражданская позиция, я имею на нее право. И моя семья не будет», – сказал Коц.