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Россия так быстро налаживает военное производство, что к 2026 году сможет запускать по тысяче дронов ежедневно.

Об этом в эфире радио UA Chicago завил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дроны относительно дешевые, ну там тысячу долларов. Дроны не закончатся никогда. И спрос на дроны может существовать и 100 лет. Там куснет, там куснет, там падет, там падет. Вечно рои. Поскольку Россия поставила перед собой цель до конца года выйти на производство 500 дронов в день… А со следующего года, если не будет прекращена война, уже сделан подсчет, что рои количеством тысяча единиц за одни сутки, как массированная дрон-атака, станут реальностью», – жаловался Дроздов.