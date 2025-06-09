Во Львове со страхом ждут ударов – по 1000 дронов в день

Вадим Москаленко.  
09.06.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия так быстро налаживает военное производство, что к 2026 году сможет запускать по тысяче дронов ежедневно.

Об этом в эфире радио UA Chicago завил скандально известный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия так быстро налаживает военное производство, что к 2026 году сможет запускать по тысяче...

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«Дроны относительно дешевые, ну там тысячу долларов. Дроны не закончатся никогда. И спрос на дроны может существовать и 100 лет. Там куснет, там куснет, там падет, там падет. Вечно рои.

Поскольку Россия поставила перед собой цель до конца года выйти на производство 500 дронов в день… А со следующего года, если не будет прекращена война, уже сделан подсчет, что рои количеством тысяча единиц за одни сутки, как массированная дрон-атака, станут реальностью», – жаловался Дроздов.

«Такое количество сбить невозможно, потому что это истощает полностью все системы ПВО. У нас большой разрыв между дешевизной того, что летит, и страшной дороговизной того, чем сбивается. Потому что одна ракета ПВО, я еще часто это так шучу – это однокомнатная квартира. А для системы «Пэтриот» это вообще просто катастрофа. Один залп системы «Пэтриот» – это бюджет одного районного города.

И поэтому, за счет дронов, это есть война будущего. Дешевые дроны летят, их сбивать страшно дорого и невозможно в таком количестве. И это не имеет конца-края, потому что дроны, в принципе, относительно производства, легкие», – подытожил он.

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