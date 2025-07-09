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Группировка ВСУ в Константиновке находится под угрозой окружения, после чего для армии России откроется дорога на Славянск и Краматорск.

Об этом на канале «Львов медиа» заявил украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе самое опасное Константиновское направление. Там наши войска уже несколько месяцев ведут боевые действия в круговой обороне, с трёх сторон они окружены противником. И этот карман сейчас забирает больше ресурсов с нашей стороны для удержания этого района, чем любой другой участок фронта. Второй вопрос – россияне даже на Константиновку не идут в лоб, они пытаются её обойти, продвинуться к Дружковке, взять под контроль пути обеспечения и снабжения Константиновки. И если это будет реализовано, будет очень сложное положение и для Константиновки, и для торецкого кармана», – сказал Пехньо.