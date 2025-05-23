Во Франции занервничали: Российская армия может дойти до Одессы и Киева
Если американская военная помощь и финансирование прекратятся, Украина не сможет продолжать сопротивление.
Об этом на канале «Dialogue F-R» заявил французский историк и публицист Сильвен Феррейра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для Украины это будет катастрофой, если американцы уйдут, поскольку Зелинский упрямится. Это означает, что больше не будет военной разведки США, поставок оружия. Особенно средств противовоздушной обороны, чтобы защитить последние проблемные украинские сектора, и денег на зарплаты украинским чиновникам.
Это означает, что на Украине больше не будет правительства, государственным служащим больше не будут платить. Сегодня вся украинская администрация, если она каждое утро находится на работе, то это потому, что есть американские фонды, которые ежедневно выплачивают заработную плату, чтобы заставить Украину работать. Если США уйдут – все кончено», – подчеркнул Феррейра.
Он напомнил, что на Украине процветает коррупция.
«Если американцы и в меньшей степени европейцы больше не платят Украине, администрации больше нет. Значит страна развалится, а российскую армию вообще ничего не остановит.
То есть если российская армия захочет идти на Одессу, я не вижу, кто будет этому препятствовать.
Если российская армия захочет достичь восточного берега Днепра перед Киевом, она сможет вернуться туда, потому что больше некому будет ее остановить», – добавил француз.
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