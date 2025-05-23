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Если американская военная помощь и финансирование прекратятся, Украина не сможет продолжать сопротивление.

Об этом на канале «Dialogue F-R» заявил французский историк и публицист Сильвен Феррейра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины это будет катастрофой, если американцы уйдут, поскольку Зелинский упрямится. Это означает, что больше не будет военной разведки США, поставок оружия. Особенно средств противовоздушной обороны, чтобы защитить последние проблемные украинские сектора, и денег на зарплаты украинским чиновникам. Это означает, что на Украине больше не будет правительства, государственным служащим больше не будут платить. Сегодня вся украинская администрация, если она каждое утро находится на работе, то это потому, что есть американские фонды, которые ежедневно выплачивают заработную плату, чтобы заставить Украину работать. Если США уйдут – все кончено», – подчеркнул Феррейра.

Он напомнил, что на Украине процветает коррупция.