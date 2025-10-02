Внимательно следим за военной риторикой в ФРГ – Путин советует европейским лидерам поспать спокойно
Существует опасность в том, что самовнушение европейских элит, зациклившихся на якобы агрессивных планах России, может привести к непредсказуемым действиям.
Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Правящие элиты объединённой Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге, повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом.
Смотрю и думаю: ну, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно. А своих людей убеждают. Это либо очень некомпетентные люди, если действительно верят, или просто непорядочные, потому что сами в это не верят, а граждан пытаются убедить.
Так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно! Займитесь, наконец, своими проблемами, посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью… Обратите внимание, как Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции», – отметил президент.
Однако, по его словам, несмотря на то, что все угрозы, относительно агрессивных планов России высосаны из пальца, тенденция довольно тревожная.
«Самовнушение – вещь опасная. Мы не можем не уделять происходящему внимание из соображений нашей собственной безопасности, внимательно следим на набирающую силу милитаризацию Европы. Это просто слова или пора принимать ответные меры? ФРГ говорит, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну, хорошо, мы внимательно смотрим, что имеется в виду.
Без сомнений, ответные меры России не заставят себя долго ждать, они будут очень убедительны. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, ненужно и просто абсурдно», – заключил российский лидер.
