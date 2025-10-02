Внимательно следим за военной риторикой в ФРГ – Путин советует европейским лидерам поспать спокойно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существует опасность в том, что самовнушение европейских элит, зациклившихся на якобы агрессивных планах России, может привести к непредсказуемым действиям.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правящие элиты объединённой Европы продолжают нагнетать истерию. Оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге, повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Смотрю и думаю: ну, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО? В эту чушь поверить невозможно. А своих людей убеждают. Это либо очень некомпетентные люди, если действительно верят, или просто непорядочные, потому что сами в это не верят, а граждан пытаются убедить. Так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно! Займитесь, наконец, своими проблемами, посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью… Обратите внимание, как Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции», – отметил президент.

Однако, по его словам, несмотря на то, что все угрозы, относительно агрессивных планов России высосаны из пальца, тенденция довольно тревожная.