Вместо корпусов получили укомплектованную на треть сборную солянку – эксперт о реформе ВСУ

Украинское командование попыталось создать армейские корпуса, не имея для этого необходимого количества специалистов и техники.

Об этом на канале «Liga net» заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из принятых [украинским руководством] решений – это переход на корпусную систему. На мой взгляд, ложное. Но суть его заключается в том, что будут созданы 20 армейских корпусов, из которых два в Нацгвардии, два в десантно-штурмовых войсках, один в морской пехоте, и остальные в сухопутных войсках . Фактически, корпус должен заменить за собой ОТУ.

Проблема в том, что управление корпуса – это около 400 должностей, в основном старших офицеров, которых нет, которых негде взять», – сказал Чмут.

«И это превращается в то, что человека, который был в управлении батальона, сейчас перебрасывают на управление корпуса. Потому что других нет. Человек, который только стал комбригом, ему бы еще года три побыть в должности комбрига, а он уже идет на должность заместителя или НШ в корпус.

Это превращается в то, что если в корпусе должен быть десяток вновь сформированных частей, кроме имеющихся боевых бригад, должен быть отдельный полк БПЛА, должен быть полк логистики, должен быть зенитно-ракетный полк, разведывательный батальон, ремполк, и много других воинских частей, которые надо создавать.

Это все требует людей, которых и так нет, это все требует ресурса, которого и так нет, техники, которой и так нет, и кучи других проблем. Как результат – мы получаем снова десятки неукомплектованных, небоеспособных частей, но где есть какие-то 30-40% людей, где есть какая-то техника, вооружение, имущество и какой-то процент возможностей выполнять какие-то задачи.

Из позитива – замена временных ОТУ на управление корпусов, лучше однозначно. Но проблема в том, что корпус должен воевать своим набором войск. А у нас получается, что командование Корпуса свои бригады раздавало на другие направления, а воюет приданными», – пожаловался эксперт.