Вести переговоры с Западом по Украине больше не имеет никакого смысла – Колесниченко

Реакция Запада на атаку Израиля по Ирану говорит о том, что вести переговоры по СВО не имеет смысла. После событий на Ближнем Востоке обвинять в чем-то Россию – уже за гранью абсурда.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот же Макрон, немецкий канцлер, англичане начали объявлять свою солидарность и готовность оказать поддержку Израилю. А Иран, который, по сути, защищается, выставляют агрессором. И подобный паноптикум говорит о том, что нам в рамках специальной операции вообще не о чем разговаривать с коллективным Западом. Его политические элиты – это люди с извращённым пониманием своего присутствия в мире и жизнью в «королевстве придуманных зеркал», своих неких правил, которые противоречат здравому смыслу и безопасности человечества», – считает он.

По мнению обозревателя, «оруэлловский мир», который строит Запад, состоит из «правды для себя» и «неправды для тех, кто не с нами».

«Это называется «право сильного» и «право стаи». Мы в таком мире жить не будем, по праву «коллективной стаи» Россию пытались уничтожить. Благо, мы успели в последнюю минуту начать защиту. Но это только говорит о том, что противоречия в мире просто так уже не закончатся», – указал Колесниченко.

Он добавил, что при всей трагедии происходящего на Ближнем Востоке для ситуации с СВО России это на руку.