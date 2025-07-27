Весь фронт под угрозой: Евросоюз не потянул финансовые обещания – Бортник

Михаил Рябов.  
27.07.2025 18:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Все страны Евросоюза и Канада, обещающие заместить Украине американскую военную помощь, имеют дефицит бюджета, а потому поставки ВСУ могут замедлиться из-за различных бюрократических процедур.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все страны Евросоюза и Канада, обещающие заместить Украине американскую военную помощь, имеют дефицит бюджета,...

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«Это серьезно сокращает поле для финансового маневра. Ключевой фактор для будущего фронта – скорость и способность системно реализовать сделку с США. Если в этой схеме закупок будет еще дополнительная европейская бюрократия и дополнительная линия согласования, это может привести к застреванию многих поставок Украине. Даже если на них будут деньги. А найти 44-80 млрд евро в год – очень и очень нелегко», – сказал он.

Бортник опасается, что, если оружие будет поставляться на 30-50% нужд ВСУ, «возникнет угроза значительных территориальных потерь, глубоких прорывов на отдельных направлениях».

«Этот сценарий означает формирование дисбаланса, при котором одна сторона будет требовать капитуляции другой», – остерегается укро-эксперт.

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