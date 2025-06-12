Верхушка косовских сепаратистов негодует из-за задержания сербами албанского боевика

Алексей Топоров.  
12.06.2025 16:59
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сербия


Так называемые «президент» и «премьер-министр» Косово Вьоса Османи и Альбин Курти потребовали от Белграда освобождения задержанного сербской полицией сотрудника «Подразделения спецопераций Полиции Косово» (NJSO) Арбнора Спахиу.

В 2023 году этот человек участвовал в перестрелке с восставшими сербами у монастыря Баньска, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемые «президент» и «премьер-министр» Косово Вьоса Османи и Альбин Курти потребовали от Белграда...

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Османи заявила, что аресты граждан Косово сербскими властями «при пересечении границы» являются произвольными действиями, аналогичными «шовинистическим действиям 90-х годов».

«Сербия не заинтересована ни в правах человека, ни в международных конвенциях, ни в европейских стандартах… Этот акт не имеет ничего общего с верховенством закона, а является продолжением старых практик режима, который отказывается смотреть в лицо прошлому и злоупотребляет законом, чтобы угрожать нашим гражданам», — причитала албанка.

Она добавила, что Сербия должна немедленно прекратить «кампанию политических арестов против граждан Косово и понести международную ответственность за свои произвольные действия».

В свою очередь, преступник Курти в своём профиле в соцсети написал, что «мы не допустим, чтобы подобное поведение Сербии по отношению к гражданам Косово стало нормой».

«Министерство иностранных дел и диаспоры Косово» порекомендовало «гражданам» избегать поездок через Сербию и выразило глубокую обеспокоенность в связи с участившимися случаями «произвольных задержаний и арестов со стороны сербских властей».

Боевик NJSO Арбнор Спахиу участвовал в налете албанцев на Баньску, где в сентябре 2033 года занял оборону небольшой сформированный на территории большой Сербии вооруженный отряд косовских сербов, по всей видимости пытавшийся поднять восстание на севере края по примеру отряда Игоря Стрелкова.

В ходе завязавшейся перестрелки трое сербов были убиты, погиб и один албанец. У боевика хватило наглости после всего этого въехать на территорию Сербии, проехать через всю страну – в итоге он был задержан на границе с Венгрией.

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