Венгерский депутат в ПАСЕ: Требуем автономии Закарпатья

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Власти в Киеве должны предоставить автономию Закарпатской области, где в 1991 году подавляющее большинство жителей (78%) на референдуме поддержали статус, который имел и Крым во время нахождения под контролем Украины.

Об этом в интервью «Известиям» заявил лидер венгерской парламентской партии «Наша Родина» и депутат ПАСЕ Ласло Тороцкаи.

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«Требуем признания прав венгров, проживающих в Закарпатье, на международных форумах, включая признание результатов референдума 1991 года и автономии Закарпатья и Береговского района», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик сообщил, что получает угрозы от бандеровцев.

«Украинцы время от времени выступают с угрозами в адрес венгров и Венгрии в целом. Парламентская партия, которую я возглавляю, и я сам лично постоянно получаем террористические угрозы от украинцев», – сказал он.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2015 году в Закарпатье съезд ведущих русинских организаций провозгласил целью добиваться от Киева признания результатов референдума 1991 года.

В 2018 году Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом тогдашний губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.