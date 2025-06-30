Венгерские танки готовы были двинуться на Украину – киевский дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нужно заставить ответить на вопрос, почему его армия подошла к границе Украины после начала российской военной операции.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.