«Великое одиночество Владимира Зеленского»: французы пишут, что в Киеве все катится к чертям

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Известное своими проукраинскими симпатиями издание Le Monde в печали. Его материал о ситуации вокруг Украины озаглавлен симптоматично: «Великое одиночество Владимира Зеленского». Почти по Пелевину: «Зеленский и пустота».

«Дипломатический удар Дональда Трампа застал врасплох украинского президента, который в последние недели подвергался критике в своей стране за ряд ошибок и «сгорел» от усталости после трех лет военного конфликта. В черном с головы до ног — так Владимир Зеленский прибыл и покинул Конференцию по безопасности, которая прошла в Мюнхене, с 14 по 16 февраля. После фирменной хаки-футболки его новой «униформой» стали темный поло и соответствующий мрачный взгляд», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Реклама

Как пишет издание, 14 февраля украинские СМИ и эксперты по геополитике обратили внимание на другой символ «Мюнхена II» «Когда начинают решать судьбу страны без участия этой страны и без ее согласия, — резюмировал эксперт по международным отношениям Франсуа Эйсбур, — «это называется Мюнхенской конференцией 1938 года»

«Это, мягко говоря, неприятно», — сказал Зеленский накануне, комментируя дипломатический скандал, вызванный телефонным разговором между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, состоявшимся 12 февраля — за 90 минут до того, как Украина вообще узнала о его существовании.

Но уже перед американской аудиторией на NBC он отбросил эвфемизмы: «Украина вряд ли сможет выжить без поддержки США», — признал Зеленский .Эту поддержку он отчаянно пытался сохранить сразу после избрания Трампа в ноябре 2024 года, используя все возможные аргументы и комплименты. По информации New York Times, Зеленский даже рассматривал возможность покупки прав на перевод на украинский мемуаров Мелании Трамп, супруги американского президента, чтобы угодить его окружению.

В соцсетях украинцы уже несколько дней иронизируют: «Надо улыбаться, пока у нас еще есть на это время». А сам Зеленский в Мюнхене с натужным юмором говорил: «Пока нас окончательно не похоронили…»

Впрочем, пишет издание, юмор для него — способ справляться с трагедией. В Германии Зеленский не удержался и рассказал историю в духе своего комедийного прошлого. После долгого разговора с Путиным Трамп, наконец, позвонил ему и, прежде чем положить трубку, произнес: «Звони мне, когда захочешь!»

Когда Трамп повторил эту фразу перед мюнхенской встречей, Зеленский в своей привычной манере ответил: «Вы сказали то же самое в прошлый раз, но так и не дали мне свой номер телефона».

Но это на внешнем контуре. В Киеве тоже все катится к чертям. Зеленский сталкивается с растущими скандалами и критикой за свои управленческие решения.

Одна из самых громких тем — ситуация в армии. Последняя скандальная история касается генерал-лейтенанта Сергея Наева, который с 2020 года командовал Объединенными силами Украины, но был внезапно уволен в 2023 году. С тех пор он находился в резерве Министерства обороны без конкретного назначения.

10 февраля он дал интервью «Украинской правде», где рассказал о неподготовленности армии к военному конфликту в 2022 году и о вине высшего руководства. Он также отметил, что три украинских командира сейчас обвиняются в неспособности защитить Харьков в мае 2024 года.

«Недопустимо судить военных командиров во время войны», — заявил Наев, удостоенный в 2022 году звания «Герой Украины». Ответ последовал незамедлительно: генерала отправили в одну из самых горячих точек фронта на Донбассе, поручив ему командовать небольшим тактическим подразделением.

Еще один скандал — санкции против экс-президента Петра Порошенко и четырех олигархов. Зеленский обвинил их в «государственной измене» по делам, относящимся к периоду до 2022 года.

Принятые санкции запрещают ему покидать страну, пользоваться своими активами и появляться в СМИ. Этот шаг вызвал шок даже среди союзников Зеленского.

«Развязывать политическую борьбу внутри страны в момент, когда важнее всего сохранять единство, — худшее, что можно было сделать», — заявила в Facebook грантовая активистка Александра Матвийчук.

«Это именно то, чего хочет Путин», — добавил еще один грантоед.

Отношения Зеленского с журналистами тоже становятся все более напряженными. Он все больше замыкается в узком кругу доверенных лиц, особенно главы своего офиса Андрея Ермака.

Ермак, бывший юрист из медиабизнеса, был рядом с Зеленским с первых дней боевых действий. В сентябре 2024 года он провел замену главы МИД Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу — своего близкого человека, что вызвало волну критики.

«Зеленский не профессиональный политик, он мыслит как бывший бизнесмен. Чем дольше длится война, тем сильнее давление на него», — говорит депутат Богдан Яременко.