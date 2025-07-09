Великобритания согласна обещать Украине деньги, но только не «Пэтриоты»

Елена Острякова.  
09.07.2025 20:20
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми надеется, что осенью Лондон выделит деньги Киеву.

Об этом он заявил на заседании комитета по иностранным делам британского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми надеется, что осенью Лондон выделит деньги Киеву. Об...

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«Я не хочу опережать события. Мы только что завершили анализ расходов. Нам нужно все подробно обсудить. Я видел, что комитет настаивает на том, чтобы министр обороны взял на себя обязательства до осени. Я не могу этого предвидеть. Но я верю, что наши обязательства перед Украиной сохранятся, как ожидает парламент. И мой коллега на Украине тоже этого ожидает», – сказал Лэмми.

Он напомнил, что премьер-министр Великобритании «взял на себя обязательства увеличить расходы на оборону и дал торжественное обещание парламенту, что будет продолжать поддерживать Украину».

«Расходы на Украину не сократятся. Мы выделили 18 млрд фунтов стерлингов с начала конфликта. Мы выделили 1,5 млрд фунтов в виде кредита. Наши обязательства перед Украиной сохраняются. Мы подписали с ней соглашение о сотрудничестве на 100 лет. Так что я абсолютно уверен, что в этой области сокращений не будет», – уверял Лэмми.

Однако он отметил, что систем ПВО «Пэтриот» Британия передать Украине не сможет, но обсуждает эту проблему с союзниками.

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