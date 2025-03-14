Вашингтонский «ястреб»: Перемирие не выгодно Украине

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Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что из-за перемирия Киев потеряет еще территории.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу Kyiv Independent, передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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«Я думаю, что перемирие не в интересах Украины. Я думаю, что все, что замораживает конфликт на существующих линиях фронта, создает основу для аннексии Россией всех захваченных территорий. Так было раньше», – сказал Болтон.

Он считает, что перемирие также невыгодно и России, уже якобы добившейся от Трампа уступок.