Вашингтонский «ястреб»: Перемирие не выгодно Украине

Елена Острякова.  
14.03.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что из-за перемирия Киев потеряет еще территории.

Об этом он заявил в интервью украинскому ютуб-каналу Kyiv Independent, передает корреспондент «ПолитНаигатора».

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что из-за перемирия...

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«Я думаю, что перемирие не в интересах Украины. Я думаю, что все, что замораживает конфликт на существующих линиях фронта, создает основу для аннексии Россией всех захваченных территорий. Так было раньше», – сказал Болтон.

Он считает, что перемирие также невыгодно и России, уже якобы добившейся от Трампа уступок.

«Я думаю, что у Путина не было никаких стимулов для переговоров, потому что Трамп давал ему все, что он хотел. Но теперь, когда появилась идея о прекращении огня, Путину стоит быть осторожным, чтобы не потерять доверие Трампа», – рассуждал Болтон.

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