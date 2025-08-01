Варшава надеется, что Трамп додавит Путина без соблюдения интересов России

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В результате давления Дональда Трампа на Москву возможно заключение перемирия (читай – «похабного мира»), но не долгосрочного мирного соглашения. Однако нужно добиваться остановки российского наступления, иначе это несёт критические последствия для Украины.

Об этом в эфире польского телеканала TVN заявил депутат Павел Коваль, глава комитета Сейма по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, будет ли 8 августа это перемирие, и перемирие на какое – то время. Не будем верить в то, что будет мирный договор», – сказал он.

Однако Коваль подчеркнул: прекращение огня необходимо для того, чтобы «украинцы вообще могли функционировать как общество».

При этом Варшава отвергает все ключевые требования России, а также приостановку санкций.

«Потому что это даст Путину передышку. Мы никогда не можем согласиться на какое – либо формальное признание изменения границы. Если бы мы это сделали, это была бы эпохальная ошибка», – сказал Коваль.

Он настаивает на необходимости расширения НАТО на восток.

«Недопустим сценарий, при котором через пять лет украинское общество скажет: «Они предали нас», – пояснил депутат Сейма.

Он уверяет, будто Украина «очень хорошо подготовлена» к переговорам.