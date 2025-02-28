В ВСУ расстроились: у России появляются дронозащитные дороги

Вадим Москаленко.  
28.02.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С каждым месяцем войны у российской армии появляется новое оружие или технологические решение той или иной проблемы.

Об этом на канале «Alpha media» заявил ВСУшник с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С каждым месяцем войны у российской армии появляется новое оружие или технологические решение той...

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«Каждый месяц условия войны понемногу меняются. Дроны вносят свои коррективы. Дроны на оптоволокне, которые вообще не давятся РЭБом. «Крыло» с автонаведением у кацапов тоже сейчас активно используется.

То есть, у нас «серая зона» уже исчисляется не просто несколькими километрами, а уже десятками километров», – сказал ВСУшник.

«И это надо тоже понимать, и радуясь тактическим каким-то успехам, нужно думать не о том, что ура, перемога, пускай маленькая, но перемога. Нужно думать в первую очередь, что у нас еще ворох проблем за спиной, какие прямо сейчас надо решать.

Кацапы уже строят дорогу из сеток. Над столбами по бокам натягивают сетки. Это будет защита от дронов. Ну, не сказать, что это вообще абсолютная защита, но это кратно увеличит возможность прохода техники. Просто кратно. Где-то, да, пробьют сетку, залетит туда дрон. Но сам факт.

То есть нам нужно решать проблемы, а не впадать в эйфорию от того, что какие-то перемоги появились», – добавил «Историк».

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