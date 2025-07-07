В ВСУ плачутся: Россия выбивает наших дронщиков
Большой проблемой для Украины на фронте стало эффективное поражение ВС РФ поражение операторов БПЛА, что в нынешних условиях играет куда большую роль, чем продвижение русских.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дроноводы – это те, кто поражают противника. Нам нужно уменьшить поражение наших. И даже территории нам не так важны, как то, чтобы мы все-таки несли меньше человеческих потерь. В данном случае мы имеем новый виток дроновой войны, когда и противник, и мы стали нацелены именно на уничтожение дроновых экипажей.
К сожалению, Украина сейчас больше потерь несет именно в дронарях. То есть никто уже не говорит, что дронщик – это какая-то такая лайтовая военная профессия. Потери увеличиваются, дальше будет еще хуже – дальше охота дронщиков друг за другом будет лишь усиливаться, это объективный процесс», – заявил Луценко.
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