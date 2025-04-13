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В Венгрии вовсю идет агитация против принятия Украины в ЕС. Улицы Будапешта заполнены наружной рекламой, призывающей граждан отказать Киеву на предстоящем референдуме.

На плакатах написано: «Голосование за Украину как члена ЕС. Не позволим им решать за нашими спинами!»

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Правительство Виктора Орбана вместе с бюллетенями для национального опроса подготовило и издало на бумаге для граждан перечень контраргументов против кооптации Киева в Евросоюз.

О дополнительных «справочных» данных рассказал в бывшем Твиттере спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

«Вскоре венгры получат свои пакеты документов для голосования по членству Украины в ЕС. В них содержится краткий обзор семи ключевых рисков вступления — вопросов, непосредственно влияющих на будущее Венгрии и которые должны быть тщательно взвешены перед принятием решения», — говорится в его сообщении.

В перечне этих рисков которые подаются с краткими пояснениями, говорится в частности о финансовом и сельскохозяйственном риске. В случае вступления Украины, ЕС направил бы на ее нужды средства, и это вовлекло бы в долги Будапешт, поскольку Брюссель хочет общих заимствований. Также утверждается, что венгерские фермеры потеряют субсидии Брюсселя, которые пойдут их украинским конкурентам.

Следующий контраргумент — по поводу «пищевой безопасности»: «В Украине используются генетически модифицированные культуры и запрещенные химикаты, что угрожает качеству пищевых продуктов».

Далее говорится о том, что «до войны Украина была центром организованной преступности», и «оружие может попасть не в те руки».

Еще один из пунктов звучит так: «Дешевая украинская рабочая сила может снизить заработную плату, поставить под угрозу рабочие места и пенсии».

Также в списке содержится аргумент о том, что «на Украине не хватает обязательной вакцинации, что создает угрозу здоровью населения в условиях открытых границ» .

Кроме того, у Орбана пугают венгров тем, что «поспешное вступление Украины в ЕС поставит под угрозу выплату так называемой 13-й пенсии»,

Голосование стартует в середине апреля и продлится до 20 июня. Гражданам Венгрии предлагают голосовать по почте.

Сам бюллетень будет состоять из одного вопроса «Поддерживаете ли вы, чтобы Украина вступила в Европейский Союз?» и двух вариантов ответа – «да» или «нет».

Правительство Орбана и раньше проводило подобные опросы, подкрепляя его широкими мультимедийными кампаниями. Их критикуют местные оппозиционеры, называя «пропагандистскими инструментами», которые манипулируют формулировками и наталкивают на желаемые ответы.

Напомним, аналогичный опрос о поддержке вступления Украины в НАТо шесть лет тому назад проводили в Нидерландах. Там ьольшинство высказалось против.