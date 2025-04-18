В Вашингтоне много страха. И сейчас не до Украины – террорист Пономарев

Анатолий Лапин.  
18.04.2025 10:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


В Вашингтоне среди бизнеса и чиновничьего аппарата много страха и неизвестности с приходом президента Дональда Трампа, так что сейчас американским элитам не до Украины. Многие хотят подождать, пока все уляжется и пытаются оправдать действия Трампа.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне среди бизнеса и чиновничьего аппарата много страха и неизвестности с приходом президента...

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«Я бы сказал, что сейчас в Вашингтоне много страха. Я никогда этого не видел в Соединенных Штатах, а здесь и даже в бизнес-сообществе, а уж в среде чиновников это просто чувствуется очень остро. Люди боятся Трампа, боятся его администрации, боятся быть уволенными, и это диктует их поведение.

И из-за этого украинские вопросы, я считаю, они не так актуальны сейчас в Соединенных Штатах, к сожалению, многие люди пытаются оправдывать то, что делает Трамп. То есть: «Мы подождем, увидим, пусть они попробуют, а потом уже мы будем смотреть на результаты», – заявил Пономарев.

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