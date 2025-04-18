В Вашингтоне среди бизнеса и чиновничьего аппарата много страха и неизвестности с приходом президента Дональда Трампа, так что сейчас американским элитам не до Украины. Многие хотят подождать, пока все уляжется и пытаются оправдать действия Трампа.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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