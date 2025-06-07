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Мы не раз писали о двойных стандартах по отношению к жертвам ТЦК. То есть покалечить или убить могут любого, а вот дальнейшее развитие событий зависит от того, были ли у могилизированного на вырост (или сразу трупа) украинствующие родственники и покровители. Если не было, как у 99-ти процентов, то корми червей, если были — алярма!

Вот и одна баба, приближенная к жертве ТЦК, разоралась (но до сих пор почему-то не в СБУ) — депутат-проститутка Гончаренко называется.

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Уже несколько дней он бьется в личной бушуйке, соцсетях, рассказывая душераздирающую историю о приключениях своего сотрудника на пути к могилизации в Одессе.

«Ну просто якісь піздець! — негодует депутат. — Классика работы ТЦК. К человеку подъезжает бусик, выбегают люди в пикселе и начинают запихивать внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу. Везут на…. ВЛК. К счастью, там был порядочный хирург, объяснивший этим идиотам, что признать годным человека с переломом невозможно».

В общем, поняв, что перестарались — так всегда бывает — чувака вывозят из Одессы в другой город, Черноморск — может, там врачи посговорчивее, и жертву признают годной к службе?..

«А когда не получается — его просто бросают как собаку. И никакой помощи, никакой возможности позвонить родным. Даже паспорт отобрали, — брызжет слюной Гончаренко. — Человека похитили, сломали ключицу, отвезли в другой город и фактически бросили на произвол судьбы. Без помощи, без документов, связи».

И тут — интересное. Жертва людоловов — волонтер Гончаренко центра. Кто такие его волонтеры? А просто. Вы же наверняка видели в Сети селюков с микрофонами, которые бродят по Одессе и пристают к горожанам с вопросами «Чому вы не розмовляетэ на мови?». Люди посылают их на…, говорят все, что они думают о мове, затем это выкладывается в Интернет, и у фигурантов роликов возникают большие проблемы.

Раньше их превращал в кровавую юшку Ганул, теперь это делают его соратники и СБУ. А зачинщики — они, волонтеры Гончаренко центра. Так что в случае с поломанной ключицей — это просто карма. Надеюсь, мовный волонтер хотя бы успел подтянуть тэцэкашников по украинскому?..

А теперь самое эпичное — ответ ТЦК по этому инциденту.

«Во время законного требования предоставить для проверки военно-учетные документы, гражданин выбежал на проезжую часть с активным дорожным движением, и, в нарушение правил дорожного движения, перебегая дорогу, зацепился за автомобиль».

Это прекрасно, это сразу в анналы!

Больше того:

«Применение силы или какого-либо принуждения со стороны должностных лиц не происходило. Жалоб на состояние здоровья гражданин не оглашал».

Гончаренко парирует:

«Очень интересная история. Совершенно нормальная. Ты идешь. Падаешь. Ломаешь ключицу. После чего выбрасываешь все документы и наспех со сломанной ключицей выезжаешь в Черноморск в 40 километрах. Все нормально и реалистично. Но на самом деле это полный п-ц. Это гестапо нужно расформировать!», — пишет Гончаренко о ТЦК правильные вещи, но за которые любой не украинствующий индивид давно бы кормил червей…

Собственно, на теме «садистов из ТЦК» Гончаренко пиарится уже несколько лет. Правда… так, абстрактно, без конкретики. Например, он ни разу не бушевал подобным образом, когда людоловы до смерти забивали рядовых одесситов. Другое дело — слегка поломанный борец за мову. Работающий на Гончаренко, в недавнем прошлом — борца за русский язык. Мерзость.