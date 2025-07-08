В США предлагают выбросить Британию и Канаду из G7, заменив Россией, Индией и Китаем

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Так называемая «большая семерка» потеряла свое значение для мировой экономики.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит Джим О’Нил, председатель совета директоров американского аналитического центра Chatham House.

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«Президента Дональда Трампа часто критикуют, особенно за противоречивую экономическую стратегию, которая скорее ослабит Америку, чем сделает ее «снова великой». Однако, когда он недавно предложил включить в G7 Россию, а, может, и Китай, я невольно с ним согласился. После учреждения евро, когда Франция, Германия и Италия перешли на единую валюту, централизованную денежную политику и общие фискальные правила, их одновременное присутствие в элитной группе глобального управления потеряло смысл. Если же учесть такие сферы, как дипломатия, безопасность, здравоохранение и климат, ситуация выглядит еще абсурднее», – пишет О’Нил на сайте американской медиа-корпорации Project Syndicate, в состав которой входит 458 изданий по всему миру.

Он предлагает включить в состав этого глобального объединения не только Китай и Россию, но и Бразилию с Индией.

«Учитывая изменения последних десятилетий, сегодня я исключил бы из этого списка Канаду и Великобританию (к их неудовольствию). Включение первой вообще всегда было спорным (почему тогда, например, не Австралия?), а Великобритания теперь относится к той же категории, по крайней мере в экономическом плане. Нет никаких оснований ставить эти страны впереди Индии. Хотя Канада и Великобритания долгое время поддерживали верховенство закона и союзников вроде США, определяющими для глобального управления эти качества не являются. Даже если Канада и Великобритания отвергнут мою идею о G9, создание G11 стало бы значительным шагом вперед по сравнению с нынешней G7, которая давно утратила глобальное влияние, что было очевидно еще в 2001 году, а теперь с этим, кажется, согласен главный участник «семерки» — США», – отмечается в материале.

По словам автора, президент Трамп, вероятно, предпочел бы G3, где мир на сферы влияния разделят между собой США, Китай и России. Указывается, что «за оставшиеся годы он вполне может заложить основы новой системы».

О’Нил считает, что за последнее десятилетие и G20 стала чрезмерно громоздкой и подверженной политическим противоречиям.