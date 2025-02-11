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Симпатизирующие киевскому режиму западные СМИ продолжают гадать на кофейной гуще, выискивая в куче разнообразных инсайдов «обнадеживающие признаки того, что Трамп не бросит Украину». The Washington Post публикует колонку своего политобозревателя Джима Герати, из которой следует, что у Украины появился новый союзник в американской элите – дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога.

«Если бы Вы были американцем, желающим добиться окончания конфликта на Украине на условиях, выгодных Киеву, Вам бы хотелось, чтобы переговорами руководил человек, который не только понимает украинскую позицию, но и испытывает глубокую личную привязанность к последствиям российского вторжения. Кто-то вроде отставного генерала армии, чья дочь с начала военного конфликта занимается организацией гуманитарной помощи на Украине», – добавляет он.

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Учитывая важность происходящего, удивительно, насколько мало внимания уделяется специальному посланнику президента Дональда Трампа по Украине и России — отставному генерал-лейтенанту Киту Келлоггу — за пределами узких кругов, занимающихся внешней политикой, – удивляется Джим Герати.

В июне прошлого года, напоминает он, Келлог подготовил для Трампа план, согласно которому Украине предоставлялось бы больше американского оружия только при условии начала мирных переговоров. В то же время Москве дали бы понять, что отказ от диалога приведёт к усиленной поддержке Киева. Друзья и союзники Украины восприняли этот план сдержанно, особенно предложение о прекращении огня по текущей линии фронта.

«Мой коллега по National Review Ноа Ротман охарактеризовал его как «мир через капитуляцию» и «акт подчинения перед лицом откровенной агрессии», – вспоминает автор материала.

Однако, вопреки общему мнению, автор материала утверждает, что Келлог отнюдь не голубь в отношении России — как, впрочем, и его дочь. Меган Моббс, президент Фонда R.T. Weatherman и выпускница военной академии Вест-Пойнт, с начала военного конфликта занимаюшаяся гуманитарной помощью для Украины.

«Украинцы могут считать дочь Келлога своим надёжным союзником. Фонд R.T. Weatherman с первых дней работает на границе Украины и Румынии, организовывает логистические центры и доставил более 10 000 паллет с медикаментами, медицинским оборудованием и другими гуманитарными грузами более чем в 70 больниц и благотворительных организаций», – указывает колумнист.

По его данным, помимо поставок помощи, фонд эвакуирует американских добровольцев, который воюют на Украине на стороне тамошнего правительства, в военный госпиталь США в Ландштуле (Германия), где они получают специализированную медицинскую помощь. Кроме того, фонд дочери Келлога занимается репатриацией тел погибших американских бойцов.

Дочь Келлога, Меган Моббс занимает позицию на стыке проукраинских взглядов и поддержки Трампа, отмечает колумнист WaPo. В соцсетях она критиковала медленные поставки помощи Киеву, возлагая вину на «слабое лидерство Байдена» и «хаос в Пентагоне», ссылаясь на расследование Reuters, которое выявило неразбериху в учёте поставляемого оружия.

Фонд R.T. Weatherman также организовал поездку Келлога на Украину в январе 2023 года. В следующем месяце Келлог выступил перед Комитетом Сената США по вооружённым силам, заявив:

«Причина этой войны очевидна. Владимир Путин всегда завидовал американской победе в холодной войне и открыто говорил о своём желании её пересмотреть. Единственный способ заставить его начать переговоры — это поставить российскую армию в Украине перед угрозой поражения».

Тогда Келлог призвал Сенат срочно предоставить Украине всё необходимое вооружение и наладить жёсткий контроль за его использованием.

«Конечно, Келлог и Моббс — самостоятельные личности, и их взгляды не обязательно совпадают. Однако их позиция в отношении Украины заметно отличается от того, что иногда казалось во время президентской кампании Трампа — желания заключить с Путиным любую сделку, объявить её дипломатической победой и свернуть помощь Украине», – делает вывод автор WaPo.

В начале февраля Меган Моббс написала в соцсети: «Одна из новых ложных идей, которую продвигают недобросовестные люди, – что нет ничего, ради чего стоит сражаться и умирать. Мир любой ценой – это не мир, а капитуляция, замаскированная под добродетель. Истинный мир требует силы, жертвенности и готовности защищать справедливость – даже если это дорого обходится».