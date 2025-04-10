В случае осеннего наступления ВС РФ, Киев превратится в нежизнеспособный город – Бортник

Новая попытка наступления российской армии на Киев может начаться уже осенью. К этому времени ВС РФ пополнятся новыми контрактниками, которые пройдут подготовку, а в Белоруссии пройдут учения «Запад», аналогичные тем, что были накануне начала СВО.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, действительно, вторжение в феврале 2022 года, оно было формально, подготовка к нему в рамках проведения такого рода учений. И такой сценарий, хотя и пока маловероятный, но в теории возможен. Кроме того, Россия объявила очередную ежегодную мобилизацию. Да, это срочники, но, если России удастся мобилизовать 160 тысяч человек, по нашим предварительным оценкам, приблизительно треть от срочников через полгода подписывает контракт. То есть, даже если это будет 50 тысяч человек, в условиях нынешней войны это ощутимо.