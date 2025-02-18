В Саудовской Аравии началась российско-американская встреча, которой так боялись в Киеве и в Европе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В 11.00 по Москве в саудовской столице Эр Рийяде начались ранее анонсированные сторонами переговоры российской и американской делегаций по вопросу Украины.

Россию представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и близкий к Кремлю глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, по данным западных СМИ заменивший Романа Абрамовича в роли теневого переговорщика на украинском треке.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

США представляют госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, которому сейчас поручены контакты по Украине с Москвой.

«Аль Джазира» сообщает, что переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

«Хотя их переговоры с российскими представителями касаются будущего военного конфликта на Украине, они больше нацелены на создание формата для будущих мирных переговоров, а не на обсуждение их содержания», – пишет The New York Times.

По данным CNN, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже встретился с некоторыми членами команды Дональда Трампа в Эр- Рияде

«Всё, что я могу сказать, — это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы», — сказал он американскому каналу.

Дмитриев добавил, что американские переговорщики пока не давали каких-либо прямых обещаний. Он также заявил, что Россия не стремится к смягчению санкций, как к самоцели.

При этом, как он считает, экономики США и РФ могли бы выиграть от совместной работы, поскольку американские компании потеряли из-за ухода из России $300 млрд

«Я думаю, что очень важно наводить мосты. Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира», — добавил Дмитриев.

Как пишет Newsweek, эта встреча пристрелочная. Если она удовлетворит обе стороны, Трамп и Путин лично встретятся в Саудовской Аравии до конца февраля

Трамп и Путин в последний раз встречались лицом к лицу на полях саммита G20 в Осаке, Япония, в 2019 году, прежде чем пандемия COVID-19 сделала невозможными международные поездки и личные встречи, а Трамп проиграл президентские выборы 2020 года.

В интервью телеканалу CNN , директор признанного иноагентом в России «Евразийского центра Карнеги» Александр Габуев также подтвердил: «Я не удивлюсь, если мы увидим саммит к концу этого месяца».

«Есть некоторые детали, которые нужно проработать, но российский подход не доведен до совершенства», — сказал Габуев. «Это не тот традиционный способ, которым работает американская внешняя политика, когда все детали должны быть проработаны и согласованы до встречи лидеров, а затем лидеры только дают благословение и обсуждают оставшиеся нерешенные вопросы».

Он добавил: «На этот раз русские действительно хотят провести незапланированную встречу по тем очень общим направлениям, которые были согласованы, и, как им кажется, этого хочет и президент Трамп».

Тем временем Владимир Зеленский прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для отдельных переговоров с Россией, которые сосредоточены на обмене пленными и возвращении украинских детей, вывезенных в Россию. Как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на соцсети Елены Зеленской, первая чета Украины разместилась в дубайском отеле под названием “Москва”.

При этом, Зеленский на словах категорически отвергает возможность принятия каких-либо соглашений, заключенных между Россией и администрацией Трампа без участия Украины.

Украинский политолог Константин Бондаренко напоминает, что несмотря на яростное отрицание каких-либо контактов с РФ в прошлом году Зеленский дважды летал в Эр-Рияд с визитами, которые длились от 2 до 3,5 часов каждый (27 февраля и 12 июня). Обязательно накануне туда же прилетали высокопоставленные лица из Москвы. Из Эр-Рияда оба раза Зеленский летел не в сторону Киева, а на беседу с американцами.

Зеленский сообщил журналистам в Абу-Даби, что для Украины «крайне важно», чтобы Европа присутствовала за столом переговоров «в том или ином формате».

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер, который присутствовал на конференции в Мюнхене, заявил, что Зеленский дал европейцам понять, что они оказались в одной лодке и больше не могут рассчитывать на США. Опасения, что Трамп и Путин договорятся за их спинами, реальны.

По его словам, европейские лидеры стоят перед сложным выбором: либо продолжить поддержку Украины в случае невыгодного для нее соглашения, либо фактически «сдать» Украину в сферу влияния Путина.