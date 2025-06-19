В РСПП придумали, как России нажиться на придуманной Западом «зеленой повесточке»
Россия не пострадает от введенного ЕС налога на углеродоемкие продукты.
Об этом зампред комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб заявил сегодня на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«РФ, ее экономика, экспортеры не так много потеряют от углеродного налога в Европе. Оценки такие, что платеж через 10 лет будет находиться в пределах 1 млрд долларов, что, скорее, выглядит как элемент погрешности, чем большой реальный платеж. А может даже этого миллиарда не будет, потому что из-за углеродного налога цены на европейских рынках существенно возрастут, и экспортеры заработают больше на европейских потребителях», – сказал Твердохлеб.
Между тем в мире в рамках борьбы с изменениями климата перераспределяется 1,2 трлн долларов в год, что сопоставимо с военными расходами, и эта сумма вырастет в 10 раз. Только страны Африки вынуждены платить 25 млрд долларов в год.
Параллельно выгоды получают страны, которые продвигают свои низкоуглеродные технологии. Это Китай и Бразилия, которые оставляют в рвстерянности ЕС, считавший себя лидеров. Заработать на «зеленой повестке» может и Россия, считает Твердохлеб.
«Мы страна с колоссальными климатическими активами. Мы сократили эмиссию парниковых газов с 1990 года сильнее всех других стран. 8 лет наша страна уже была углеродно нейтральной. Это было доказано Академией наук. Наша страна органично расположена для того, чтобы продолжать развивать углеродоемкие производства, не стесняться этого, а компенсировать своими климатическими активами. И мы можем предложить это нашим партнерам – неформальному функциональному экономическому союзу тех, кто заинтересован в продолжении использования минеральных ресурсов, и при этом продолжать вносить свой вклад в борьбу с климатическими изменениями», – резюмировал эксперт.
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