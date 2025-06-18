В «Ростелекоме» рассказали, как поступить с западными гигантами рынка связи и чего ждать от китайских

Российская отрасль связи чувствует себя уверенно, хотя «некоторые ниши требуют развития».

Об этом президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом сегодня сформировался пул компаний-лидеров, которые создают очень достойное оборудование. Надо честно сказать, что оно заметно дороже, чем импортные аналоги», – сказал Осеевский.

По его словам, крупные государственные корпорации России формируют рынок для частных компаний.

«На наш взгляд, ни европейские, ни американские компании разработчиков программного обеспечения и оборудования на наш рынок пускать нельзя. Дорога должна быть просто закрыта. Они ушли, хлопнув дверью, бросив нас. Доверия к ним никакого нет. Они нам здесь просто не нужны», – подчеркнул Осеевский.

Однако на «китайских друзей» его позиция не распространяется.

«Они дверью не хлопали, никуда не уходили, а сдвинулись и занимались параллельным импортом. Поэтому сегодня государственные компании закупают российское оборудование, а у частных компаний есть возможность выбрать между российским решением и китайским.

Китайские продукты дешевле даже с учетом сложностей параллельного импорта. А когда уйдут санкции, и появятся новые возможности, они просто хлынут на наш рынок. Нас ждет экспансия китайских компаний, которые сегодня являются мировыми лидерами», – сказал Осеевский.