В Прибалтике назревает миграционный внутриполитический взрыв

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В республиках Прибалтики эмигрировавшую рабочую силу активно замещают мигрантами из Средней Азии.

Об этом политолог Александр Носович заявил в интервью радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В итоге эти страны потеряли 50% трудоспособного населения, которое сейчас приходится пытаться сейчас как-то замещать мигрантами из Центральной Азии. Они уже пошли в Прибалтику, их начинают сознательно привлекать на работу в правительство Латвии, Литвы и Эстонии. Учитывая националистический моноэтнический характер этих государств, который сознательно создавался с 1991 года, это неизбежно рано или поздно приведет к внутриполитическому взрыву», – прогнозирует Носович.

По его словам, население Прибалтики достигло максимальной величины в 1989 году, а сейчас население трех республик меньше 6 миллионов человек.