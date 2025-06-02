В Польше Зеленский наступил на американские грабли

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский долгое время показательно игнорировал Кароля Навроцкого – победителя вчерашних выборов президента в Польше, теперь это может сыграть злую шутку с Украиной.

С таким предостережением выступил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«15 января во время визита в Варшаву Зеленский нашел возможность вручить мэру Варшавы Рафалу Тшаковскому награду. Однако намеренно не нашел времени встретиться с другим фаворитом президентской гонки президентом Института национальной памяти Каролем Навроцким. «Он не захотел, и это будет иметь последствия. Сказать, что Навроцкий это забыл – невозможно, последствия этого показательного игнорирования будут. Зеленский снова показал, что он не компетентен ни как дипломат, ни как политик и не понимает, что постоянные ставки на каких-то фаворитов приводят к катастрофе. Последняя история ничему не научила, когда он ставил на Харрис, выиграл Трамп. Сейчас он ставил на Тшаковского, выиграл Навроцкий», – сказал Береза.