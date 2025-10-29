В Польше начали регулярно бить за мову

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В польском городе Казимеж-Дольны местный житель избил украинского подростка в магазине. Польские СМИ утверждают, что поляк пришел в ярость, услышав украинскую речь.

«На кассе кассир рассказал мне о печальном инциденте, который там произошёл. Какой-то так называемый патриотичный ублюдок ударил по лицу молодого парня, вероятно, ученика нашей школы на Висле, отчего у него пошла носом кровь, потому что он говорил по-украински», — приводит рассказ одной из местных жительниц портал Wirtualna Polska.

Из публикации следует, что в городе достаточно большая украинская диаспора. Так, в местном школьном комплексе имени Яна Кощица-Виткевича каждый третий – иностранец, большинство из которых, по словам директора Роберта Садурского, украинцы.

«Присутствие иностранных студентов в Казимеж-Дольны не новость. Школа уже давно предоставляет им образование, тем самым, в какой-то мере, решая проблему демографического спада среди польских студентов», – пишет польское медиа.

Ранее в украинских СМИ появлялись сведения о целой серии нападений в Польше на беженцев из Незалежной.