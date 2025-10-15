«Нападают и бьют»: украинцам небезопасно оставаться в Польше – беженка

Украинским беженцам в Польше стало опасно публично демонстрировать, кто они такие.

Об этом на канале «Есть вопросы» заявила украинская беженка, устроившаяся в издание «Wirtualna Polska» Татьяна Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украинцы, которые говорят на [польских] улицах по-украински не могут чувствовать себя в полной безопасности. Уже было много случаев нападений.

Сейчас мы слышим только о вербальных атаках – люди обращают внимание, если кто-то говорит по-украински. Но я боюсь, что за этим могут пойти ещё более радикальные ситуации», – сказала Колесниченко.