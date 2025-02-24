В пику прижимистому Трампу Швеция передает Украине даром ПВО на сотни миллионов евро

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Издание Svenska Dagbladet со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульф Кристерссона, министра энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буша и министра образования Иоганна Персона, пишет, что правительство Швеции передаст «в дар» Украине системы ПВО на сумму 1,2 млрд шведских крон (113 млн долл), включая ПЗРК RBS-70 и новые 40-мм зенитные самоходные установки TRIDON Mk 2.

Последняя представляет собой корабельный 40-мм зенитный артиллерийский комплекс ВАЕ Systems Bofors 40 Mk 4, установленный на автомобильном шасси (видео). Установка имеет возможность использования снарядов с программируемым подрывом Bofors 3P.

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«Поддерживая Украину, мы укрепляем собственную безопасность», — уверяют представители правительства Швеции.

Владимир Зеленский заявял о видах на 18 пакетов военной помощи от Швеции еще 21 февраля. С февраля 2022 года Швеция направила в поддержку Украины около 73,2 млрд шведских крон (около 6,45 млрд евро).

Сейчас страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 миллиардов евро. Этот пакет имеет целью усилить стратегическую позицию Украины перед возможными переговорами с Россией под руководством США.

По информации Politico, объявление о пакете может состояться уже сегодня, накануне символического визита еврокомиссаров в Киев, который запланирован на 24 февраля.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что в ЕС обсуждают еше один масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования. Общий объем таких инвестиций может составить около 700 миллиардов евро.