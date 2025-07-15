Сто раз говорил — хочешь узнать реальные настроения в Новороссии, от убежденных до равнодушных (обывателей везде больше), послушай стенания историка-нациста Александра Музычко — не соврет. Принципиальный.

В Одессе его, правда, считают сумасшедшим, зато во Львове он нарасхват, словно с диареей безудержно катается туда на эфиры (ностальжи по Фарион). Такая себе укро пифия. Вот и очередное обострение (выступление) в эфире «Еспресо ТВ» заслужило отдельного внимания. Оно предсказуемо было посвящено атакам на город и «недожженной вате».

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Что касается прилетов и «моде» на уничтожение ТЦК, то в области бинго — уничтожены военкоматы в Белгород-Днестровском и самой Одессе. И вот что фашистина, представляясь одесситом, говорит об этом:

«В Одессе тактика врага проявилась очень четко — обстрел ТЦК. Они очевидно пытаются в тех районах, которые считают неуверенными, русскоязычными, то есть там, где их ждут, дестабилизировать ситуацию, подбодрить вату, чтобы вата сказала «про нас не забывают, мы вас ждем», такая взаимосвязь. Очевидно, что сугубо военного значения это не имеет, бьет только морально».

Убожище спросили и о настроениях в одесском обществе — реальном и сетевом. Оно ответило:

«Если зайти в телеграм-каналы, я их мониторю, вот эти ватные, российские, то там реакция [на ликвидацию ТЦК]: «Слава богу», «Это очень хорошо», «Украина подыхает», «Мы ждем Россию»… и складывается впечатление, что в Одессе все ждут Россию. Ситуация сложная. Безусловно, в Одессе есть очень большой сегмент этой ваты, он никуда не делся, он притих, понятно, после великого 2 мая 2014 года, который нужно повторять время от времени, чтобы они не забывали свое место на коротком поводке. А лучше вообще чтобы не было на территории Украины фактически русского населения».

…знаете, когда я такое слушаю, то думаю об одном — а как он вообще преподает в одесском университете? Со времен Януковича (расцвет). Его не убили, его не увольняют?..

Но далее, про язык, от Музычко:

«Одесса, чего скрывать, надо смотреть на вещи реально — в Одессе большая часть населения, которая, несмотря на агрессию России, все эти пытки, говорит на русском, пишет на русском и еще говорит «почему не на фронте?». Но это проблема не только одесская — это можно увидеть и от киевлян, и от части, львовян как это ни дико звучит».

Я, в общем, к чему… верьте, верьте, Музычко! Так и есть просто!