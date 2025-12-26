В Одессе восстал Ганул — для его появления перекрыли вымирающий город

О кромешном Аде на Земле в отдельно взятой Одессе мы уже писали. С того времени можно добавить, что «звездные войны» в небе не прекращаются, летит отовсюду и во все стороны. Люди вымерзают, на побережье гибнет все живое…

В парализованной реальности катаются автобусы, где рабов прививают от дифтерии и столбняка — одно это уже характеризует ситуацию. Но люди не идут — говорят, в них сидят тэцэкашники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

И вот во время самой концентрации Ада, когда масляно-мазутные пятна плывут по центральным пляжам, а одесситы в мороз и шторм пытаются спасать гибнущих птиц… гауляйтер Лысак своим распоряжением перекрывает движение транспорта. Причем, электро — уже две недели не ходит, но он останавливает даже маршрутки и частников. Народ, везущий родичам кипяток и тащащий в зоопарк уток, лебедей и чаек (от властей зоопарк, кстати, не получил ни копейки — птиц выхаживают за то, что бог пошлет), замирает под жезлы полицаев, попутно охреневая, конечно… И знаете, для чего?!!

Чтобы провести в католическое Рождество (праздник не виноват, но у укров это жупел, абы нэ як в москалив) «спильну коляду» — не спрашивайте… Ну, в общем, это когда нацисты идут по городу с желто-голубыми тряпками, валая СУГСы — святой же праздник!

И вот идет толпа ряженой нечисти — святой праздник, не забываем — а среди нее — реинкарнация Ганула! На будку-то посмотрите (фото, кстати, с официального сайта мэрии, в ней, значит, такое одобряют). Понимаете? ТЦК нет — ганулы живодеров и по сей день не интересуют.

Слова бессмысленны, рассусоливания о чем-то человеческом — бесполезны. Просто когда народ кричал когда-то «Бандеровские бесы, вон из Одессы!», всякая тилигенция стеснялась стать рядом— мол, «фу такими быть», белые «пальта» не позволяли. Хех, думаю, многая тилигентная шваль себя узнает. Зато разгул бесов — налицо.

Нацисты же активисты, между тем, накатали ультиматум главклоуну, в генпрокуратуру и все возможные центральные прачечные Укры с требованием срочно уволить и наказать гауляйтеров Лысака и Кипера с их свитами «за преступную бездеятельность во время экологической катастрофы» и ее «замалчивание». Сюда же они добавили «случайно» куда-то подевавшиеся миллиарды на защиту критической инфраструктуры и много еще чего…

От себя, кстати, напомню, что накануне Ада гауляйтер Лысак ликвидировал все социальные службы города. Кипер сделал это еще несколько лет назад. То есть самые беззащитные остались даже без намека на помощь (каждые сутки — по городу несколько самоубийств).

Еще напомню, что когда нацисты-активисты требовали уволить «старую гвардию» одесских чиновников (какие б те ни были), причем не за коллапс, а за «русские паспорта», сотрудничество с синеволосым дизайнером Лебедевым, коммунистическое прошлое, защиту Пушкина, остатки разума и прочие «страшные» преступления, Зеленский к ним прислушивался. Интересно, прислушается ли сейчас?..

А вообще, было же очевидно — и сами подохнут, но и ведь одесситов за собой заберут.