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Филиал екатеринбургского «Ельцин Центра» (ЕЦ) работает в Москве. Русскоязычная версия американского журнала «Форбс» утверждает, что столичный ЕЦ открылся «почти год назад».

В соцсетях «материнского» ЕЦ первое упоминание о московском филиале относится к 28 июня прошлого года. Тогда там состоялось торжественное назначение стипендий лучшим молодым теннисистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примечательно, что в это же время московские коммунисты задорно пикетировали усадьбу Долгоруковых-Бобринских, чтобы не допустить открытие ЕЦ. Судя по их сайту факт того, что это событие совершилось, они не осознали до сих пор.

Либеральные СМИ обратили внимание на столичный филиал только в конце января, когда там открылась выставка фото внучки покойного Ельцина, жительницы Лондона Марии Юмашевой «Моя бабушка первая леди».

Как написал «Коммерсант», мероприятие на 150 человек вышло настолько камерным, что дочери Ельцина Татьяне удалось угостить собравшихся печеньем собственной выпечки. Из людей, имеющих отношение к российской власти, присутствовал спецпредставитель президента РФ по международным культурным связям Михаил Швыдкой, безуспешно занимавшийся возвращением из Голландии коллекции крымских музеев «Золото скифов».

Председатель попечительского совета ЕЦ, глава администрации президента Антон Вайно мероприятие своим вниманием не удостоил. Зато было много либеральной богемы и иноагентов. Частные поздравления прислали бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох, либерал-иноагент Леонид Гозман и разыскиваемые органами РФ как преступники – иноагенты Леонид Невзлин и Михаил Ходорковский.

Тгк-иноагент «Незыгарь» предполагает, что полуподпольное открытие московского филиала ЕЦ связано с тем, что ради него фактически был разрушен за 1,6 млрд госрублей исторический памятник федерального значения, который передан в пользование центру на 49 лет.

«По сути, под прикрытием «музейного комплекса» была создана мощная коммерческая структура с рестораном, гостиничными номерами, развлекательными площадками. Правоохранительные органы зашкаливает от количества материалов о злоупотреблениях и хищениях при реконструкции, сталкиваться с будущими последствиям «синдрома Чубайса» мало желающих», – пишет «Незыгарь».

ЕЦ не подлежит проверкам по соблюдению законодательства РФ и освобожден от проверок госфинконтролем. Поэтому первого заместителя исполнительного директора президентского центра» Людмилу Телень волнует только судьба «Фонда Горбачева».

«Мне кажется неправильным, что закон 2008 года не включил в себя пункт об историческом наследии первого и последнего президента СССР. Горбачев Фонд поэтому живет трудно, и у нас до сих пор нет Музея Горбачева, а я уверена — он должен быть», – заявила либералка Телень в интервью «Форбс».

Каким бы «подпольным» ни был очередной либеральный центр в Москве, провокаций от него ожидать стоит.



Екатеринбургский ЕЦ не останавливают и не пугают постоянные возмущения патриотической общественности. Организовав «на отвяжись» несколько мероприятий, посвященных СВО, в декабре либерятник решил провести презентацию «Никита Хрущев. Вождь вне системы», написанной американской родственницей советского вождя, отчаянной русофобкой. После очередного скандала мероприятие пришлось срочно переносить в штаб-квартиру партии «Яблоко».

Меры конспирации принесли свои плоды. Патриоты отреагировали на открытие московского филиала ЕЦ с опозданием.

«В центре Москвы на Малой Никитской, рядом с храмом, где венчался Пушкин, открыли Ельцин-центр… Тайно, стыдно, никого не пригласив. В разгар СВО. Будет смердеть в центре столицы, как и прОклятое место в Екатеринбурге. Бедная Россия!», – негодует на своей странице ВК вологодский писатель Вадим Дементьев.