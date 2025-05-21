В меморандуме пусто: Киев и не думает идти уступки – Петров

Украина не представила ни одного предложения по будущему меморандуму с Россией и все заявления Зеленского лишь о том, что ни на какие уступки Киев пойти не готов. Однако уже к середине июня должны состоятся переговоры по содержанию этих меморандумов с каждой из сторон.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается меморандума, то я боюсь, что мы его представим, безусловно, а вот представит ли этот меморандум Украина? Что она хочет – и так известно без всякого меморандума. Если она будет продолжать выставлять эти требования в качестве главного условия для продолжения дальнейших переговоров, то на этом они и закончатся, потому что мы видим эту неготовность Украины к каким-либо уступкам, что сейчас декларирует Зеленский на всех уровнях. Поэтому здесь нас ждёт серьёзное испытание. По крайней мере, что мы готовы сделать уже сегодня — это обмен пленными. Мы подготовили списки и рассчитываем на получение 1 тысячи, и в свою очередь, предоставили Украине список украинских пленных, которые находятся у нас и которых мы можем передать им в любое время. Если никаких препятствий не будет с какой-либо стороны, эта операция может быть произведена в течение ближайшей недели», – подчеркнул он.

По словам эксперта, пока не ясно, когда пройдёт очередная встреча переговорных комиссий, чтобы обсудить представленные сторонами меморандумы.