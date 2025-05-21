В Конгрессе США устроили Марко Рубио антироссийскую провокацию

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Во время заседания Конгресса США, конгрессмен Билл Китинг попытался спровоцировать госсекретаря Марка Рубио публично назвать Владимира Путина «военным преступником».

Однако чиновник из команды Трампа как мог не вёлся на провокации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия является агрессором в этой войне на Украине?», – спросил Китинг.

«Да, они вторглись на Украину», – ответил Рубио.

«Что ж, спасибо. Важно было это прояснить. Потому что президент Дональд Трамп сказал, что войну начала Украина, и наши союзники имеют право знать это. Во-вторых, человек, с которым мы ведём переговоры, Владимир Путин, является ли он военным преступником?», – провоцировал Китинг.

Госсекретарь США попытался увильнуть от ответа.

«Определённо, можно охарактеризовать произошедшее там как военные преступления. Но наша цель – прекратит войну», – ответил Рубио.

«Он военный преступник?», – настаивал Китинг.

«Мы не можем прекратить войну, не поговорив с господином Путиным», – извивался Рубио.

Однако конгрессмен продолжал настаивать на своём вопросе, и диалог окончательно превратился в склоку. Китинг припоминал Рубио, как тот ранее обвинял Россию во многих преступлениях – обстрелах гражданских, «похищении» детей и пр. А госсекретарь США только мямлил в ответ, что «его слова переврали».

«У меня есть и третий вопрос. Среди наших союзников есть опасения по поводу односторонности переговоров с Россией и Украиной», – сказал Китинг.