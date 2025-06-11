В Киргизии по примеру «незалежной» начался снос советских памятников

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В минувшую субботу в Киргизии в городе Ош власти тайком ночью снесли самый высокий 25-метровый памятник Ленину в Центральной Азии. Это результат проводимой политики тотальной дерусификации.

Местные власти обставили это действие как настоящую военную операцию с оцеплением площади полицией, с запретом чиновникам разглашать информацию о предстоящей акции и с проведением в последующем информационной кампании в поддержку вандализма.

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На самом деле это реализация плана по проведению дерусификации, которая удобно маскируется декоммунизацией. Как и в Казахстане, в Киргизии совсем недавно приняли скандальный «закон о реабилитации» украинского образца, который был подготовлен фондом «Сорос-Кыргызстан». Закон даёт возможность формировать комиссии с участием прозападных НКО по проведению окончательной реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона и мусульманских частей СС.

Поэтому местный «ленинопад» лишь пролог по запуску процесса украинизации Киргизии, который в итоге приведёт к массовым переименованиям улиц со сносом оставшихся монументов деятелям «тоталитарного» прошлого, якобы осуществлявших «геноцид» киргизов. В действительности стоит задача полностью убрать из топонимики русские названия.

Тем более, что в парламенте по инициативе президента Садлыра Жапарова проталкивается дискриминационный закон о языке, который фактически отрезает русским, да и практически всем не киргизам, путь на государственную службу и лишает их права быть избранными.

Об этом открыто заявил в конце мая на заседании парламента глава Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев.

«Кыргызский язык должен быть языком законов. Если человек, собирается работать в законодательной ветви власти, но не будет знать языка, считаю, что он не достоин быть депутатом. Норма касается депутатов всех уровней», – сказал Мураталиев.

Но даже в нынешнем безропотном парламенте нашлись депутаты, которые не согласились с такой постановкой вопроса. Так, Гуля Кожокулова назвала закон о языке антиконституционным. По ее мнению, законопроект, обязывающий чиновников и депутатов знать киргизский на уровне B2, отсекает представителей других этнических групп от власти.

«Как народные избранники придут в парламент? Там уже нет ни русских, ни корейцев, хотя раньше были. У нас многонациональное государство», – подчеркнула Кожокулова.

По сути, внедряется система этноцентризма, основанного якобы на знании киргизского языка, что не только понижает статус русского, но делает всех граждан КР не титульной нации людьми второго сорта.

Интересно, что это совмещается с официальными заявлениями о вечной «дружбе» и даже со строительством новых русских школ. Но эту двурушническую политику Бишкека разоблачил известный российский политолог Никита Мендкович, рассчитанную на то, что в Кремле не заметят такие кульбиты из-за отвлечённости Украиной. «Очевидно, что определенные силы в Бишкеке пытаются проводить «двухпутную» политику – сохранять экономические связи с Москвой, но проводить антироссийскую внутреннюю политику дерусификации (дискриминационный «Закон о языке» и нацификация в школах) и фальсификации истории («реабилитация»). В надежде, что Москва не заметит – то есть не будет реагировать прямо сейчас, занятая украинской проблематикой», – отметил эксперт.

Мендкович справедливо указывает, что нужна жестка реакция со стороны России и необходимо замораживать любое сотрудничество с Министерством образования КР, любые формы помощи, вплоть до отставки министра Кендирбаевой и ее проамериканской команды. По его мнению, РФ просто бессмысленно передавать Бишкеку ресурсы, которыми будут распоряжаться ее враги.

Как считают эксперты, главным вдохновителем сноса памятника Ленину является спикер парламента Нурланбек Шакиев-Тургунбек, известный своей пещерной русофобией.

Интересно, что все эти события в Азербайджане и в Центральной Азии происходят синхронно.