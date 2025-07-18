В киевском метро забили ногами женщину, приписав ей фразу «Смерть хохлам!»
В киевском метро избили ногами женщину, которая, как утверждают местные паблики, произнесла: «Слава России, смерть хохлам».
Сообщается, что полиция уже начала проверку по факту инцидента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В публикующихся материалах сама фраза не зафиксирована. На кадрах видно, как женщину бьют руками и ногами в лицо и живот, предлагают её выбросить из вагона на ходу и желают смерти. При этом некоторые пассажиры возражают, что бить девушку нельзя и что «она пьяная».
«Информацию о происшествии правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга социальных сетей. Согласно публикации, распространённой в телеграм-каналах, пассажирка киевской подземки высказывала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он её ударил», – отрапортовали в киевской полиции.
На данный момент проверка продолжается, устанавливаются все участники этого инцидента, а также решается вопрос о правовой квалификации.
«Никто не заступился за девушку, которую избивал кусок говна с мужским половыми признаками. Я уже сам начинаю думать, что это общество заслужило все то, что с ним происходит», – комментирует покинувший Украину музыкант, киевлянин Тарик Незалежко.
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