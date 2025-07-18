В киевском метро забили ногами женщину, приписав ей фразу «Смерть хохлам!»

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В киевском метро избили ногами женщину, которая, как утверждают местные паблики, произнесла: «Слава России, смерть хохлам».

Сообщается, что полиция уже начала проверку по факту инцидента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикующихся материалах сама фраза не зафиксирована. На кадрах видно, как женщину бьют руками и ногами в лицо и живот, предлагают её выбросить из вагона на ходу и желают смерти. При этом некоторые пассажиры возражают, что бить девушку нельзя и что «она пьяная».

«Информацию о происшествии правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга социальных сетей. Согласно публикации, распространённой в телеграм-каналах, пассажирка киевской подземки высказывала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он её ударил», – отрапортовали в киевской полиции.

На данный момент проверка продолжается, устанавливаются все участники этого инцидента, а также решается вопрос о правовой квалификации.