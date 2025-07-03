С продвижением российской армии люди начнут массово выезжать из обстреливаемых Сум, Харькова и Запорожья, из-за чего тыловые районы наводнятся миллионами беженцев.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тактика россиян на Сумском направлении – попытаться выйти на уровень Хотень-Юнаковка, расстояние до 20 километров, и использовать тактику выжженной земли.

По его мнению, такая же ситуация будет и с Харьковом и Запорожьем.

«Аналогичная ситуация на Харьковском направлении. Вы посмотрите, куда они рвутся. Волчанск-Липцы, наиболее короткое расстояние до Харькова, опять-таки с целью выхода на непосредственно огневое поражение жилых микрорайонов с использованием стволки.

Запорожье – аналогичная ситуация, резкая активизация в районе Малой Токмачки, Малиновки. И соответственно опять угроза выхода непосредственно на удары с использованием стволки.

Но в отличие от Сум, Харьков и Запорожье – города-миллионники. Вот в этом угроза. То есть они будут пытаться именно наносить удары по жилым микрорайонам с целью того, чтобы эти миллионы просто пошли во внутренние районы Украины», – разводил панику укро-нацист.