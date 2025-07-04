В Киеве угрожают массированным ракетным ударом по Москве

Анатолий Лапин.  
04.07.2025 14:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 483
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украине нужно сорвать наметившиеся договоренности России и США и нанести массированный ракетный удар по европейской части России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно сорвать наметившиеся договоренности России и США и нанести массированный ракетный удар по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Первый путь — это максимально сломать схему истории с США поставкой европейских ракет для того, чтобы бить по местам запуска. Ну, логика проста. Если у нас нечем защититься, надо те ракеты, которые ударят по тем местам, откуда запускается. Какие это ракеты? «Таурус». Германия имеет уникальный шанс пойти на этот шаг, продемонстрировать лидерство…

И он [этот путь] в наших руках. Это сейчас то, что произвели из называемых дальних ракет, но они на самом деле не дальние, но хотя бы 500 км плюс. Сейчас сделать максимальный удар, демонстративный удар по так называемым целям врага дальним. Это Москва, это вокруг Москвы. Показать Трампу и США, что и без него у нас есть средства дальнего поражения. Тогда вся схема рушится также», – заявил Чалый.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить