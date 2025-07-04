В Киеве угрожают массированным ракетным ударом по Москве

Украине нужно сорвать наметившиеся договоренности России и США и нанести массированный ракетный удар по европейской части России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый путь — это максимально сломать схему истории с США поставкой европейских ракет для того, чтобы бить по местам запуска. Ну, логика проста. Если у нас нечем защититься, надо те ракеты, которые ударят по тем местам, откуда запускается. Какие это ракеты? «Таурус». Германия имеет уникальный шанс пойти на этот шаг, продемонстрировать лидерство…

И он [этот путь] в наших руках. Это сейчас то, что произвели из называемых дальних ракет, но они на самом деле не дальние, но хотя бы 500 км плюс. Сейчас сделать максимальный удар, демонстративный удар по так называемым целям врага дальним. Это Москва, это вокруг Москвы. Показать Трампу и США, что и без него у нас есть средства дальнего поражения. Тогда вся схема рушится также», – заявил Чалый.