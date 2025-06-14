В Киеве скандал: матерого ВСУшника-калеку не отпускают «на волю»

Вадим Москаленко.  
14.06.2025 18:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Скандал, Украина


На Украине заставляют продолжать нести службу даже провоевавших десять лет «добровольцев», ставших инвалидами.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине заставляют продолжать нести службу даже провоевавших десять лет «добровольцев», ставших инвалидами. Об...

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«Есть героический человек, о котором писали уже во время большой войны многие из наших изданий, из нашего подразделения, который на войне с 2014 года. Он официально инвалид войны третьей группы, в котором в общей сложности больше 20 осколков, который не вытащили. Он в одиночку херячил вагнеровцев так, что об этих боях писали практически все СМИ в 22 году. Героический человек, который воюя уже 10 лет, потерял здоровье. Вот он сейчас прошел очередную ВЛК, сегодня он закончил. Я ему звоню, говорю, братан, ну что, тебя списали. Он говорит, не поверишь, ограниченно годен.

А он уже ходить не может, он задыхается. Инвалид войны третьей группы, есть официальная бумага. Каждый год это всё подтверждается. Осколки везде есть, вытащить их невозможно, они мешают. Это даёт естественно на общий организм, что ему сложно, даёт на развитие ишемической болезни сердца, он задыхается, он слабеет и так далее», – сказал Прошинский.

«Человек, который отвоевал 10 лет добровольцем. Есть всё: форма 6, сколько он лично провел на нуле, есть все формы 5 по ранениям, по контузиям, все есть, все записи, все больнички. А его не списывают, его в батальон обслуживания. Я вот сижу и думаю, вот как, б…ядь, это кто дал, извините за мат, команду такую? Батальоны обслуживания уже сейчас некоторые больше, чем количество боевых бригад. Роты запаса, где ограниченно годные, иногда больше, чем батальоны, к которым они относятся», – возмущается ВСУшник.

Украинский офицер подчеркнул, что таких случаев много, и они сильно подрывают боевой дух как армии, так и общества.

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