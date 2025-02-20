В Киеве робко надеются, что Трампа напугают «аппетиты РФ»
Если Украина долго не будет соглашаться на требования для прекращения огня, Дональд Трамп может устать от роли «миротворца».
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока у Кремля и Белого дома отношения налаживаются, но это пока, до определённого момента. Если, как это очень часто бывает, будут максимизировать требования… для Трампа ведь тоже важно сохранить лицо.
А поскольку там требования четырёх областей, включая Запорожскую и Херсонскую целиком, иногда неумеренность аппетитов может привести к обратным последствиям.
Трамп тоже способен совершать кульбиты и радикальные развороты. Если он увидит, что всё забуксовало, и у российской стороны аппетит пришёл во время еды, тогда он может развернуться. Может быть, на это рассчитывают на банковой, хотя это ненадёжно», – рассуждал Золотарев.
«Что проистекает из этой резкости Трампа – что он намерен в турбо-режиме решить проблему войны. Если это у него не получится к Пасхе, он скорее всего утратит интерес, и потихонечку начнёт отползать, перепоручая это Келлогу и остальным», – добавил он.
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