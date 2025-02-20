В Киеве робко надеются, что Трампа напугают «аппетиты РФ»

Вадим Москаленко.  
20.02.2025 18:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Украина долго не будет соглашаться на требования для прекращения огня, Дональд Трамп может устать от роли «миротворца».

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина долго не будет соглашаться на требования для прекращения огня, Дональд Трамп может...

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«Пока у Кремля и Белого дома отношения налаживаются, но это пока, до определённого момента. Если, как это очень часто бывает, будут максимизировать требования… для Трампа ведь тоже важно сохранить лицо.

А поскольку там требования четырёх областей, включая Запорожскую и Херсонскую целиком, иногда неумеренность аппетитов может привести к обратным последствиям.

Трамп тоже способен совершать кульбиты и радикальные развороты. Если он увидит, что всё забуксовало, и у российской стороны аппетит пришёл во время еды, тогда он может развернуться. Может быть, на это рассчитывают на банковой, хотя это ненадёжно», – рассуждал Золотарев.

«Что проистекает из этой резкости Трампа – что он намерен в турбо-режиме решить проблему войны. Если это у него не получится к Пасхе, он скорее всего утратит интерес, и потихонечку начнёт отползать, перепоручая это Келлогу и остальным», – добавил он.

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