В Киеве робко надеются, что Трампа напугают «аппетиты РФ»

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Если Украина долго не будет соглашаться на требования для прекращения огня, Дональд Трамп может устать от роли «миротворца».

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока у Кремля и Белого дома отношения налаживаются, но это пока, до определённого момента. Если, как это очень часто бывает, будут максимизировать требования… для Трампа ведь тоже важно сохранить лицо. А поскольку там требования четырёх областей, включая Запорожскую и Херсонскую целиком, иногда неумеренность аппетитов может привести к обратным последствиям. Трамп тоже способен совершать кульбиты и радикальные развороты. Если он увидит, что всё забуксовало, и у российской стороны аппетит пришёл во время еды, тогда он может развернуться. Может быть, на это рассчитывают на банковой, хотя это ненадёжно», – рассуждал Золотарев.