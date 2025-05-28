В Киеве проговорились, что шантажируют МОК ради исключения русских спортсменов

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спорт, Украина


Украина фактически шантажирует международные спортивные организации скандалами на тему «поддержки агрессора», чтобы добиваться отстранения российских и белорусских конкурентов.

В этом признался на пресс-конференции в Киеве главный редактор украинского спортивного издания «Трибуна» Олег Щербаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина фактически шантажирует международные спортивные организации скандалами на тему «поддержки агрессора», чтобы добиваться отстранения...

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«Поиск доказательств, чтобы принимали санкции [против российских спортсменов] – это важно. Но 50% успеха – это страх международных спортивных федераций, как и того же МОК, страх публичности. Потому что закрытые клубы людей, которые хотят тихонько всё сделать.

Поэтому публичность, когда мы что-то находим, даже если этого недостаточно для отстранения спортсмена, но это давление на международную спортивную организацию позволяет нам быть более уверенными.

Они понимают, что мы мониторим, и начинают бояться. То мы найдём какие-то российские связи, то российский паспорт у президента Международной федерации по борьбе – и они сразу становятся более лояльными к украинской стороне», – радостно хвалился украинской подлостью Щербаков.

Он подчеркнул, что к работе по поиску компромата пора массово подключать и спортсменов, ведь так они получают возможность избавиться от конкурентов.

«Нужно обратиться в наши украинские спортивные федерации, потому что мы не знаем, какие всероссийские соревнования по плаванию в ластах, или в каких ещё видах спорта есть. Потому что мы не можем знать все эти виды спорта.

Надо обратиться к украинским спортивным федерациям. Составьте проблемные моменты. В каких видах спорта проблемы? Ладно, вы не знаете кто там может быть, но отмониторить их соревнования юниорские, потому что юниоры через год станут уже взрослыми. И уже сразу этих спортсменов надо уже сейчас мониторить», – добавил укро-подонок.

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