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У России практически нет внятной «оппозиции», кроме беглого экс-депутата Госдумы, террориста и экстремиста Ильи Пономарёва, который разделяет все убеждения бандеровцев в отношении РФ.

Об этом говорили участники посвящённой «деколанизации России» панельной дискуссии в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие факторы могут повлиять на то, чтобы Россия взорвалась и была деколонизирована? Во-первых, наличие мощой политической оппозиции. К сожалению, она или в эмиграции, она слабая и разрозненная. А самое главное, она не готова к радикальным изменениям своей политики. Она пророссийская и проимперская. Потому что, став властью, она будет проводить – помните идею Чубайса о «либеральной Российской империи», вот в таком виде они будут пытаться проводить свою деятельность. Они не готовы к военной борьбе, те части РДК, которые борются с Россией на войне, они никак не связаны с российской оппозицией», – вещал экс-министр молодежи и спорта Украины, «кандидат политических наук» Игорь Жданов.

Однако сотрудник Джеймстаунского фонда, автор книги «Инструкция по растерзанию России», американец польского происхождения Януш Бугайский, возразил, что есть «оппозиционер», который полностью поддерживает «деколонизацию».