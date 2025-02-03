В Киеве опустели рестораны – для грантоедов наступают тяжкие времена

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Украинские грантоеды поняли, что западное финансирование резко сокращается, и начинают экономить.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве рестораны опустели. И это наблюдение консультанта USAID. Я не могу назвать его фамилию, но он говорит: «Слушай, Руслан, в Киеве опустели рестораны. Что случилось такое? Неужели все рестораны тоже кормились за счет USAID?»… Я говорю – нет, но прекращение грантов, проектов, всей этой деятельности, конечно, уменьшило количество посетителей ресторана», – сказал Борник.

По его словам, кормящиеся на Украине грантоеды поняли – денег больше не будет.