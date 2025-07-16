В Киеве очкуют: Как бы Запад не прислал оружие лишь к финалу ультиматума Трампа
В ближайшие 50 дней, пока действует «ультиматум Трампа», армия России будет стараться добиться максимальных результатов. А вот западные поставки придут в Киев с опозданием.
Такими опасениями в эфире своего видеоблога поделился украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже министр обороны Германии заявил, что поставки даже первой системы Патриот займут несколько месяцев, то есть – не сейчас.
Напомню, что ультиматум Трампа на 50 дней. Высокая вероятность того, что сложные системы вооружения могут поступить в Украину даже после завершения ультиматума Трампа.
Так что же будет эти 50 дней происходить? Скорее всего, в эти 50 дней будет происходить максимальная эскалация боевых действий, во время которой Путин попытается достигнуть максимальных результатов на поле битвы, а Украину союзники будут поддерживать боеприпасами и обещаниями расширения поставок. Пока между собой будут решать вопрос о номенклатуре, календаре и всем остальном», – заявил Бортник.
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