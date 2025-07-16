В Киеве очкуют: Как бы Запад не прислал оружие лишь к финалу ультиматума Трампа

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В ближайшие 50 дней, пока действует «ультиматум Трампа», армия России будет стараться добиться максимальных результатов. А вот западные поставки придут в Киев с опозданием.

Такими опасениями в эфире своего видеоблога поделился украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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