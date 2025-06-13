В Киеве негодуют: Мы никак не можем изолировать пророссийский электорат от «русской пропаганды»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Потенциальный электорат «русскоязычной партии» на Украине якобы находится на уровне до 10-12 процентов.

Об этом в Киеве на пресс-конференции с издевательским названием «Ватная Украина. Нарративы, лица, перспективы» заявил украинский политический эксперт Игорь Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Остатки настроения в этом сегменте определённые остаются. Индикаторами является язык, вера, история и герои. И для того, чтобы эти избиратели не разбежались, чтобы остались консолидированными, с ними работают, им об этом постоянно напоминают. Запрещают читать книги Булгакова, слушать Высоцкого или разваливают ему памятники, переименовывают имена Бабеля, Жванецкого. Это, конечно, позволяет консолидировать русскоязычный электорат, потому что он чувствует, что его права постоянно нарушают. Ну и, конечно, такие заявления, как – «а давайте будем бить детей, которые на перерывах говорят на русском языке», это, конечно, тоже радует российскую пропаганду и поддерживает потенциальный электорат русскоязычной партии на уровне до 10-12 процентов», – рассуждал Попов.

В то же время он посетовал, что «пророссийская медиа-машина работает очень эффективно».