В Киеве грустят: В Европе воевать некому, а «патриоты» на фронте заканчиваются
Ни немцы, ни поляки не будут так воевать, как пробандеровски настроенная часть украинцев, которых с каждым днём остаётся всё меньше.
Об этом на канале Politeka заявила украинская журналистка и политолог Светлана Кушнир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Общество всеобщего потребления разлагается. Все, кто живёт сейчас в Европе – конечно, вам там спокойнее, мы не против, но только это общество разлагается. Это общество не пойдёт защищать родину, не пойдёт немец родину защищать. И даже турок, который родился в ФРГ, получил там образование, гражданство, не пойдёт защищать Германию, если вдруг так случится. И даже поляки, которые рассказывают, как они готовы – да, не пойдут они, в основном», – расстраивалась Кушнир.
«Это к тому, где настоящий патриотизм. Настоящий патриотизм сейчас на фронте. Каждый день считают, какая тысяча дней полномасштабного вторжения, хотя война с 2014 года. И они говорят: «Мы заканчиваемся, ищите, находите, нам нужна ротация, нам нужно выдохнуть. Мы вернёмся, мы не будем строить общество, страну, мы будем лечить свою голову, нам нужно будет просто научиться заново жить в обществе», – вещала укро-экспертша.
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