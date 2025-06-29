Ни немцы, ни поляки не будут так воевать, как пробандеровски настроенная часть украинцев, которых с каждым днём остаётся всё меньше.

Об этом на канале Politeka заявила украинская журналистка и политолог Светлана Кушнир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общество всеобщего потребления разлагается. Все, кто живёт сейчас в Европе – конечно, вам там спокойнее, мы не против, но только это общество разлагается. Это общество не пойдёт защищать родину, не пойдёт немец родину защищать. И даже турок, который родился в ФРГ, получил там образование, гражданство, не пойдёт защищать Германию, если вдруг так случится. И даже поляки, которые рассказывают, как они готовы – да, не пойдут они, в основном», – расстраивалась Кушнир.