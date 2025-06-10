В Киеве горюют вместе с НАТО по уничтоженным до СВО противопехотным минам

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Во время украинского «контрнаступа», когда выпрыгивающие из подбитой техники ВСУшники подрывались, было очень обидно вспоминать о 1,5 млн. утилизированных до СВО противопехотных минах.

Об этом на канале «UkrLife» заявил командир взвода беспилотных систем ВСУ Валерий Тудвасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, если стоит вопрос о существовании нашего государства, то в какие конвенции мы играемся? Нужно принимать решения», – сокрушался Тудвасев.

Ведущая Людмила Немиря отметила, что буквально недавно в её эфире бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес говорил то же самое.

«Он вообще написал большую статью, что НАТО должно выйти из этой конвенции, пишет – посмотрите, что на Украине происходит! Если не будет этих мин, мы вообще ничего не сможем сделать, и вообще мы должны всё это переосмыслить. Я так понимаю, даже много стран-членов НАТО, которые это инициировали, сейчас будут пересматривать эти вещи», – рассказала Немиря.

ВСУшник согласился с ведущей и с горечью вспомнил, как перед 2022 годом на Украине рапортовали об уничтожении полутора миллионов противопехотных мин.