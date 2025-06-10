В Киеве горюют вместе с НАТО по уничтоженным до СВО противопехотным минам

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Во время украинского «контрнаступа», когда выпрыгивающие из подбитой техники ВСУшники подрывались, было очень обидно вспоминать о 1,5 млн. утилизированных до СВО противопехотных минах.

Об этом на канале «UkrLife» заявил командир взвода беспилотных систем ВСУ Валерий Тудвасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время украинского «контрнаступа», когда выпрыгивающие из подбитой техники ВСУшники подрывались, было очень обидно...

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«Действительно, если стоит вопрос о существовании нашего государства, то в какие конвенции мы играемся? Нужно принимать решения», – сокрушался Тудвасев.

Ведущая Людмила Немиря отметила, что буквально недавно в её эфире бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес говорил то же самое.

«Он вообще написал большую статью, что НАТО должно выйти из этой конвенции, пишет – посмотрите, что на Украине происходит! Если не будет этих мин, мы вообще ничего не сможем сделать, и вообще мы должны всё это переосмыслить. Я так понимаю, даже много стран-членов НАТО, которые это инициировали, сейчас будут пересматривать эти вещи», – рассказала Немиря.

ВСУшник согласился с ведущей и с горечью вспомнил, как перед 2022 годом на Украине рапортовали об уничтожении полутора миллионов противопехотных мин.

«Мы были этим очень горды, писали в прессе, завод деньги заработал на этой работе, а теперь немного боком выходит нам вся эта ситуация. Мы же видели, насколько они могут быть эффективными. Вспомните кадры нашего «контрнаступа» 23 года, когда подрывались «Брэдли» и танки на противотанковых минах, и наши бойцы, которые выходили с техники, подрывались на противопехотных минах. Мы увидели, что это очень эффективное оружие», – горевал Тудвасев.

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